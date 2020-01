Làm tóc lâu cũng khóc, Nam Thư trải lòng vì bị khán giả chỉ trích hở cái là khóc

Đây là dự án quy tụ dàn diễn viên đình đám như Huỳnh Lập, Jun Phạm, Duy Khánh, Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan, Mai Quỳnh Anh hay Quang Trung.

Ngoài những thước phim vui nhộn, Nam Thư còn cho thấy một hình ảnh cực kỳ nghiêm túc và dồn hết tâm huyết vào sản phẩm thông qua những phân cảnh hậu trường (behind the scenes) của Nhà trọ có quá trời phòng. Trong video hậu trường do Lê Dương Bảo Lâm đăng tải, Nam Thư đã khóc khi chuẩn bị quay Nhà trọ có quá trời phòng vì làm tóc quá lâu.