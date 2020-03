Lễ an táng danh ca Thái Thanh ngập sắc hồng, “Nghìn trùng xa cách” vang vọng

Rạng sáng 26.3.2020 (giờ Việt Nam), lễ an táng nữ danh ca Thái Thanh được diễn ra trong không khí trang nghiêm nhưng vắng vẻ. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cùng lệnh cấm tụ tập đông người tại bang California (Mỹ) - nơi gia đình Thái Thanh sinh sống, lễ an táng của bà chỉ giới hạn trong phạm vi gia đình và được phát trực tuyến trên Facebook để những người quen biết, khán giả hâm mộ có thể theo dõi.