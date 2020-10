Mỹ Lệ: 'U50 rồi còn ham hố gì nữa'

Sau nhiều năm rút khỏi showbiz, Mỹ Lệ bất ngờ tái xuất và giới thiệu cùng lúc 2 MV Never Enough và Dòng sông không trở lại trên kênh YouTube mang tên O’Mileh official channel. O'Mileh cũng là nghệ danh mới của nữ ca sĩ nhằm hướng đến thị trường quốc tế.