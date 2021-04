Nhiều khán giả than MV khó hiểu, Only C: Tôi còn muốn những cú “twist” đã hơn!

Tối 1.4.2021, Only C đã chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc mới mang tên Có lẽ anh chưa từng. Đây là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của nam nhạc sĩ Anh không đòi quà sau gần 2 năm vắng bóng kể từ MV Đau để trưởng thành

Sản phẩm lần này, Only C kết hợp cùng Karik

Kết hợp cùng Karik, Only C đã dành tặng khán giả bản ballad êm dịu với lời ca đậm chất tự sự. Điểm đặc biệt của ca khúc này chính là tiếng guitar mộc mạc, tạo nên mạch cảm xúc sâu lắng mà Only C từng chia sẻ là anh được truyền cảm hứng từ Đen Vâu.

MV có sự tham gia của Tú Hảo và Kiều Minh Tuấn

Đặc biệt, MV Đặc biệt, MV Có lẽ anh chưa từng được thực hiện bởi đạo diễn Phan Lên với sự góp mặt của hai diễn viên Kiều Minh Tuấn và Tú Hảo đã mang đến một câu chuyện tình yêu đầy xúc động về người nhân bản. Trong đó, những phân đoạn giằng xé tâm lý của bộ đôi Kiều Minh Tuấn và Tú Hảo, đặc biệt là cảnh Tú Hảo bị Kiều Minh Tuấn tát mạnh trong MV đã mang đến nhiều cảm xúc cho người xem. Dù vậy, vẫn có không ít khán giả cho rằng các tình tiết trong MV diễn ra khá nhanh dẫn đến nhiều tình tiết gây khó hiểu.

Only C chính là người con đã tạo ra hai người nhân bản Hình ảnh Only C và cha mẹ đã mất trong hồi tưởng của anh

Chia sẻ về điều này, Only C cho biết: "Hai người trong MV là hai người nhân bản. Ban đầu đạo diễn Phan Lên chỉ muốn đưa một tình tiết nhẹ là người chồng tạo ra người vợ thôi nhưng cuối cùng mình nói là mình muốn có một cú twist (tạm dịch: tình tiết gây bất ngờ) đã hơn nữa và cú twist đó thì nhân vật người con chính là người tạo ra cả hai người. Do quá nhớ và cảm thấy có lỗi vì hành động trước đây của bản thân rằng do mình mà cha mẹ mất nên cậu con trai này mới quyết định tạo ra hai người nhân bản đó".

Những lý giải này của Only C khiến nhiều khán giả bất ngờ, không ít người thú nhận bản thân đã xem hai đến ba lần vẫn không thể hiểu hết toàn bộ nội dung MV. Hiện tại Có lẽ anh chưa từng đang lọt top 8 trending YouTube Việt Nam và nhận về gần 4 triệu lượt xem sau gần 1 tuần ra mắt.