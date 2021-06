'Profile' khủng của nữ ca sĩ Việt kết hợp cùng producer chuyên tạo hit cho BTS

Điều đáng nói là trong ca khúc này, Suni Hạ Linh thử sức mình với vai trò hoàn toàn mới là sản xuất âm nhạc, với sự hỗ trợ của bộ đôi producer nổi tiếng thế giới ARCADES. Đây là nhóm producer "ruột" của BTS, gồm 2 nhà sản xuất âm nhạc người Anh: Max Graham và Matt Thomson. Họ là nhóm sản xuất, đồng sáng tác ca khúc "Mikrokosmos" và "Jamais Vu", nằm trong 2 album bán chạy nhất của BTS là "Map of the Soul: Persona" và "Map of the Soul: 7".