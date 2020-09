Quân A.P khoe giọng live cực đỉnh cả khi cõng nữ chính “Bông hoa đẹp nhất”

Nhiều người cho rằng anh có giọng hát trầm khàn giống ca sĩ Tuấn Hưng, bản thân Quân A.P cũng biết được điều này và cho biết mình luôn muốn thoát khỏi cái bóng quá lớn của đàn anh.

“Tôi rất hâm mộ anh Tuấn Hưng, đến thời điểm này tôi vẫn rất thích giọng hát của anh Hưng. Khi còn đi học các thầy luôn nhắc là muốn đi một con đường dài thì mình không được giống bất kỳ ai. Từ lúc đấy đến giờ mặc dù chưa thoát được hết ra khỏi cái bóng của anh Hưng, nhưng tôi đã cố gắng trong rất nhiều năm để hát cho ra được Quân A.P nhất. Không phải nói là làm được nhưng mình luôn có ý thức đó trong đầu thì câu hát khi mình hát ra cũng đỡ giống”, Quân A.P chia sẻ.

You Are My Crush, Ai là người thương em, Bông hoa đẹp nhất , Còn gì đau hơn chữ đã từng... những ca khúc hit 1 thời của Quân A.P đã được anh hát live thành công dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt!