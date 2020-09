Quân A.P: 'Nếu gặp Jack, tôi sẽ vẫn vui vẻ, quá khứ chỉ là hiểu lầm'

"Jack cống hiến cho âm nhạc Việt nhiều hơn tôi"

Hồi tháng 10.2019, mạng xã hội từng xuất hiện thông tin phía Jack yêu cầu một chương trình gạt tên Quân A.P ra khỏi danh sách biểu diễn vì không muốn ngồi chung, sợ ảnh hưởng đến hình ảnh của Jack. Điều này đã tạo nên những tranh cãi, ồn ào suốt thời gian dài giữa các fan lẫn quản lý của hai bên dù hai ca sĩ thì chưa một lần lên tiếng. Trong Nói đi ngại gì, lần đầu tiên, Quân A.P đã thẳng thắn chia sẻ về vấn đề này.

Giọng ca Bông hoa đẹp nhất cho biết câu chuyện đã xảy ra khá lâu. "Gần đây khi em nói chuyện với đạo diễn Vũ Hồng Thắng - đạo diễn MV Bông hoa đẹp nhất, anh Thắng có rủ em đi đá bóng. Theo dự tính trong đội bóng cũng có Jack thì có thể cả hai sẽ gặp nhau trên sân bóng. Và nếu gặp nhau thì em vẫn sẽ vui vẻ. Mọi thứ đều ở quá khứ rồi, đều là hiểu lầm".

Quân A.P khoe giọng live cực đỉnh cả khi cõng nữ chính “Bông hoa đẹp nhất”

Quân A.P chia sẻ qua câu chuyện lần trước, từ đó về sau anh cũng không muốn nhắc về Jack trong câu chuyện của mình. Tuy nhiên, nam ca sĩ cũng cho biết: "Nếu mai này có cơ duyên nói chuyện với nhau rồi thì em sẽ thoải mái nhắc về Jack. Còn hiện tại không biết như thế nào. Em thì luôn có thiện chí. Nếu có thể nói chuyện với nhau, gặp được nhau thì rất vui".

Cùng sinh năm 1997 và sở hữu lượng fan đông đảo, Quân A.P và Jack từng không ít lần được đặt lên bàn cân. Chia sẻ về việc này, Quân A.P cho biết anh từng nhiều lần bị so sánh với Jack. Tuy nhiên, nam ca sĩ luôn biết mình là ai, thậm chí từng chia sẻ trên báo cách đây 1 năm là Jack đang cống hiến cho âm nhạc Việt Nam nhiều hơn mình. Còn hiện tại thì đã lâu anh không còn nhắc đến Jack trong câu chuyện của mình nữa.

Mới đây, Quân A.P cũng đã rời công ty quản lý cũ. Tuy nhiên, nam ca sĩ khẳng định việc ra khỏi công ty để hoạt động độc lập là hoàn toàn bình thường, không liên quan gì đến vụ lùm xùm trước đây với Jack. Hiện quan hệ giữa anh với quản lý cũ vẫn vui vẻ, chỉ là không làm việc chung nhưng đôi bên vẫn hỗ trợ nhau khi cần thiết.

"Ở Việt Nam, thích nghe nhất là giọng Hoài Lâm"

Trải lòng về thuở mới vào nghề, từng bị gọi là "tiểu Tuấn Hưng", nam ca sĩ cho biết anh cảm thấy rất buồn. Dù rất hâm mộ và thích giọng hát của nam ca sĩ Tuấn Hưng nhưng Quân A.P luôn nhớ khi đi học từng bị các thầy mắng rằng muốn đi đường dài thì không được giống ai. Giọng ca Còn gì đau hơn chữ đã từng nhìn nhận dù hiện vẫn chưa thoát hết cái bóng của đàn anh nhưng nhiều năm qua anh đã cố gắng rất nhiều để hát ra chất riêng của mình."Việc này không phải nói là làm được nhưng Quân luôn có ý thức đó, dần dần cũng đỡ giống anh Tuấn Hưng hơn", Quân A.P chia sẻ.

Đặc biệt, Quân A.P tiết lộ cách đây vài tháng, chính Tuấn Hưng đã liên hệ mời anh hát trong show của mình. Khi nhận được lời mời này, nam ca sĩ đã không biết làm thế nào để thể hiện sự vui sướng tột cùng của mình. "Đó là một buổi diễn rất đáng nhớ với tôi".

Bị gọi là “tiểu Tuấn Hưng“, Quân A.P :"Tôi rất buồn"

Quân A.P tiết lộ ở Việt Nam, giọng ca mà anh thích nghe nhất chính là Hoài Lâm. Quân A.P chia sẻ: "Anh Hoài Lâm là một nhân tài. Em cũng biết câu chuyện của anh ấy trong 2-3 năm nay đã trải qua nhiều điều không vui. Bản thân em cũng buồn vì rất thích nghe giọng Hoài Lâm. Mong anh sớm trở lại, có những sản phẩm gần gũi hơn với khán giả. Theo em hiểu thì anh ấy hay bị đấu tranh giữa nhạc nhẹ và nhạc xưa dù rằng anh làm 2 mảng đều tốt. Tuy nhiên, em mong anh chịu khó ra nhiều sản phẩm như Hoa nở không màu... những bản nhạc trẻ để tiếp cận khán giả tốt hơn. Nói về giọng ca nam ở Việt Nam thì em thích nhất Hoài Lâm".

Quân A.P cũng khẳng định cả anh, Hoài Lâm hay những ca sĩ trẻ khác thì ngoài việc cố gắng còn cần có sự may mắn. Bản thân anh tự cảm thấy mình gặp nhiều may mắn vì có sự hỗ trợ của mọi người để có được thành tích như hôm nay. "Cái may mắn sẽ đưa mình đến sự nổi tiếng còn mình làm sao để đi đường dài thì phải dựa vào sự cố gắng của mình", Quân A.P nói.

Dành lời "có cánh" cho Hoài Lâm, Quân A.P lên tiếng về tin đồn bất hòa công ty cũ

Đặc biệt, trong chương trình Nói đi ngại gì, Quân A.P đã trổ tài rap khiến host Elly Trần vô cùng phấn khích. Nam ca sĩ cũng tiết lộ anh theo dõi cả hai chương trình Rap Việt và King of Rap . "Em thấy nhiều anh em bằng tuổi mình cực kỳ nhiều năng lượng, không khí hip hop được lan tỏa, thật sự thấy hạnh phúc! Tuy em không phải rapper nhưng em cũng thích rap và có cover một số bài".

