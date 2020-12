Quán quân 'Vũ điệu vàng' khiến Việt Hương nhớ thời đi hát với Phương Thanh

Trong đêm chung kết "Vũ điệu vàng" phát sóng tối 29.12.2020, danh hiệu quán quân đã thuộc về cặp đôi You Phúc - Thế Vân. Khác với những tiết mục nặng về tâm lý ở vòng loại, tiết mục chung kết của bộ đôi lần này khá sôi động và vui tươi với vũ điệu Chachacha do Hiền Sến biên đạo trên nhạc nền ca khúc "I hate myself for loving you" do chính Thế Vân thể hiện.

Ý tưởng của bài thi được lấy từ chính câu chuyện của You Phúc và Thế Vân khi tham gia chương trình bởi xuất phát điểm của cả hai đều gặp nhiều khó khăn do ngưng luyện tập khiêu vũ đã 10 năm.

Giám khảo Việt Hương đánh giá đây là tiết mục cho chị cảm xúc thăng hoa nhất. Đặc biệt, ca khúc "I hate myself for loving you" mà Thế Vân thể hiện trong bài thi cùng với ca khúc "Boys boys boys" là hai ca khúc mà những năm 1998 -2000, chị và ca sĩ Phương Thanh thường xuyên dùng để đi hát kiếm tiền.

Ít ai biết rằng thời Việt Hương mới vào nghề thì Phương Thanh đã nổi tiếng. Nữ diễn viên hài từng... không dám tắm sau khi được Phương Thanh ôm và nhận được sự động viên của nữ ca sĩ "Trống vắng" rất nhiều trong sự nghiệp. Cả hai từng đi hát cùng nhau trên nhiều sân khấu và chứng kiến nhiều thăng trầm của nhau.

