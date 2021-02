Sơn Tùng M-TP có thoát nghi án 'đạo nhạc' trước tuyên bố từ nhà sản xuất người Anh?

Giữa lúc những tranh cãi về MV Chúng ta của hiện tại vẫn chưa hạ nhiệt thì chiều ngày 23.2.2021, dân mạng tiếp tục tố ca khúc Có chắc yêu là đây của Sơn Tùng có phần giống với bản beat Lucky của nhà sản xuất Robin Wesley và Love you more từ nhà sản xuất Tyga. Việc liên tiếp vướng nghi án "đạo nhạc" khiến các Sky (tên gọi fan của Sơn Từng) không khỏi lo lắng cho thần tượng. Tuy nhiên mới đây, nhà sản xuất người Anh Tyga, chủ nhân của kênh FlipTunesMusic và bản Love you more đã chính thức lên tiếng khẳng định Sơn Tùng không "đạo nhái". Tuy nhiên, nhiều dân mạng vẫn cho rằng thông báo của Tyga chỉ nói Sơn Tùng M-TP không lấy bản beat Love you more chứ vẫn chưa xóa bỏ được nghi án "đạo nhạc" từ Robin Wesley.