Vì sao Binz chỉ thích phụ nữ Việt dịu dàng nhưng quyết không kết hôn?

Đóng MV với mẫu Tây nhưng chỉ thích phụ nữ Việt

Lý giải về việc thường xuyên xuất hiện những mẫu Tây nóng bỏng trong các MV của mình, Binz cho rằng do những cô gái nước ngoài khá phù hợp với lời bài hát và những gì anh muốn diễn đạt. "Nhưng thật sự chỉ có người con gái Việt Nam mới khiến mình cảm thấy có sự kết nối được thôi. Nếu chọn, chắc chắn mình chọn con gái Việt Nam", Binz khẳng định.

Nam ca sĩ cho rằng hai yếu tố khiến anh chỉ có thể kết nối với con gái Việt chính là ngôn ngữ và văn hóa. "Vài lần, mình cố bước ra khỏi văn hóa của mình để đến gần với văn hóa của họ hơn nhằm tìm sự kết nối nhưng rất khó. Cách đây khoảng 6-7 năm, mình có quen một cô gái đến Iraq. Mọi thứ đều ổn, chỉ có điều là bạn ấy thì không thích món ăn châu Á còn mình thì không thích món Trung Đông. Tuy chỉ là chuyện rất nhỏ nhưng khi mỗi khi hẹn hò, đi ăn là lại xảy ra mâu thuẫn. Mình muốn bạn ấy thử những món mình thích và bạn ấy cũng vậy nhưng cả hai đều không dung hòa được. Còn nhiều những thứ khác nữa. Ví dụ như chuyện ăn mặc, hình xăm... thì văn hóa hai bên cũng rất khác nhau và nó trở thành rào cản".

Chuyện tình của Binz và cô gái Iraq bị ngăn cách vì điều ít ai ngờ

Binz cho rằng phụ nữ Việt ngày xưa thường cam chịu, chỉ quanh quẩn ở nhà nên chịu nhiều thiệt thòi. "Mình nghĩ phụ nữ được sinh ra giống như là một bông hoa. Họ xứng đáng được nâng niu, được yêu thương. Phụ nữ châu Á, đặc biệt là người phụ nữ Việt Nam xứng đáng được nhiều hơn so với những gì họ trải qua. Còn chuyện hi sinh thì đó là lựa chọn. Nếu cảm thấy người đàn ông đó xứng đáng thì phụ nữ được quyền làm điều đó và ngược lại, họ cũng có quyền không hi sinh cho bất cứ ai hết".

Trong các ca khúc của mình, Binz thường thể hiện sự bất cần trong tình yêu nhưng thực tế, anh lại cho biết: "Trước hết, mình dùng âm nhạc để nói lên những gì không thể nói được trong những cuộc đối thoại hằng ngày. Có thể sự bất cần đó là những cái mình không nói được, nó bộc lộ ra trong âm nhạc như vậy. Còn cái việc mình bất cần hay mình có cần thiết tình yêu hay không, nó là do cảm giác đối phương mang tới cho mình nên mình không biết là con người của mình có giống như bài hát hay không. Nhưng mình biết bài hát đó là cảm xúc ngay lúc đó của mình, có thể lúc đó ok, mình không cần gì hết thì bài hát nó là như vậy".

Nổi tiếng như Binz nhưng chỉ muốn yêu một người không biết mình là ai

Mối tình dài nhất là... 6 tháng Đặc biệt, Binz tiết lộ mối tình dài nhất của mình là... 6 tháng. "Đối với mình 6 tháng đó rất là dài, giống như là 6 năm vậy. Tại vì, mình nghĩ trong thời gian ngắn ngủi đó mình đã làm tất cả cho người mình yêu. Trong 6 tháng đó, mình có rất là nhiều thứ, rất là nhiều cảm xúc. Mình có thể quen 1 người 10 năm nhưng nhiều khi chưa chắc nó đã sâu đậm như những người quen nhau 3 tháng", anh nói. Choáng váng với tình trường của Binz, mối tình dài nhất là 6 tháng "Thực sự, mình không nghĩ khi quen một người sẽ quen họ bao lâu. Ví dụ nó kết thúc vào 6 tháng thì mình biết mối quan hệ đó chỉ được đến 6 tháng thôi. Khi mình gặp người nào đó, mình không nghĩ là à, mình sẽ yêu người này 5 năm, mình sẽ yêu người kia 10 năm. Lúc nào mình cũng cố gắng làm tốt nhất có thể mặc dù đối với họ, có thể mình không được tốt như họ mong đợi nhưng mà chưa bao giờ mình đặt thời gian là điều quan trọng trong một mối quan hệ".

"Nếu bạn thích vui thì có thể chọn một "bad boy", nếu bạn muốn trải nghiệm cảm xúc của mình thì nên chọn một người nào đó "funny". Nếu bạn muốn tìm sự yên bình, an toàn thì nên chọn một người đàn ông tốt, yêu thương mình. Một người muốn có cảm giác an toàn thì không nên chọn những người vô tâm, không xem tình yêu là cái gì đó thiêng liêng. Còn những người thích mạo hiểm, thích cảm giác lạ hoặc là thử thách cảm xúc của mình thì có thể chọn những người như vậy". Ca sĩ Binz

Điều bất ngờ là Binz cho biết trước nay anh luôn thích mẫu phụ nữ dịu dàng. "Lúc mình còn trẻ, mình thích những cô gái kiểu rất là nghịch, rất là quậy nhưng dần dần khi mình trải qua nhiều mối quan hệ, mình chỉ cần họ hiểu những việc xung quanh thôi, không cần hiểu mình đâu. Một người mà mình có thể chia sẻ được, mình có thể nói mọi thứ được, nếu tìm được thì thật là may mắn".

Yêu nhiều nhưng không thích cưới, đây là lý do được Binz tiết lộ