ZMA 2020: K-ICM bất ngờ dẫn đầu, Binz là rapper nhiều đề cử nhất

Zing Music Awards (ZMA) 2020 vừa chính thức công bố top 20 đề cử. Giải thưởng năm nay gồm 8 hạng mục và chia thành 4 nhóm: "Nghệ sĩ của năm", "Phát hiện của năm", nhóm giải thưởng theo thể loại nhạc (Ca khúc Pop/Ballad, Dance/Electronic, R&B/Soul, Rap/Hip Hop được yêu thích) và nhóm giải thưởng yêu thích (Nam/Nữ nghệ sĩ được yêu thích).

Đáng chú ý nhất là nhà sản xuất âm nhạc K-ICM "bội thu" với 6 đề cử, trở thành nghệ sĩ có nhiều đề cử nhất trong top 20. Năm nay, K-ICM khá năng suất trong lĩnh vực âm nhạc khi phát hành hàng loạt sản phẩm và hợp tác với nhiều cộng sự. Nổi bật trong số đó là Ai mang cô đơn đi hợp tác với ca sĩ APJ, đạt nhiều thành tích đáng nể.

Bộ đôi K-ICM và APJ cũng góp mặt trong các hạng mục: "Nghệ sĩ của năm", "Nam nghệ sĩ được yêu thích", "Ca khúc Pop/Ballad được yêu thích". Bên cạnh đó, K-ICM còn được xướng tên ở các đề cử khác như "Ca khúc Dance/Electronic được yêu thích" (If you love me, I’m calling for you), "Ca khúc R&B/Soul được yêu thích" (Hoa vô sắc hợp tác với Jack).

Nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ Mr Siro sở hữu 5 đề cử gồm: Nghệ sĩ của năm, Nam nghệ sĩ được yêu thích, Ca khúc Pop/Ballad được yêu thích với Cô đơn không muốn về nhà và Không thể cùng nhau suốt kiếp (kết hợp cùng Hòa Minzy ), Ca khúc R&B/Soul được yêu thích với Khóc cùng em (hát với Gray, Wind).

Trong khi đó, Binz nhận được đề cử quan trọng "Nghệ sĩ của năm" và xuất hiện hai lần trong cùng hạng mục "Ca khúc Rap/Hip hop được yêu thích" với Bigcityboi và Ok. Đa số khán giả và giới chuyên môn đánh giá Binz là một trong những rapper thành công nhất năm nay.

Với mảng nhạc pop, nhiều nghệ sĩ sở hữu đến 4 đề cử như Đạt G, Jack, Lê Bảo Bình... Các tân binh Vpop cũng cho thấy vị thế của mình. Điển hình là giọng ca nữ YuniBoo mang về 4 đề cử. Trong khi đó, Pháo và Lil Zpoet nhận được 3 đề cử.

Năm 2020 xảy ra nhiều biến động bởi đại dịch Covid-19 . Thế nhưng “âm nhạc không cách ly” trên nền tảng nhạc số. Điều này tạo ra cuộc cạnh tranh nảy lửa và đa dạng cá tính âm nhạc trong danh sách đề cử top 20 ZMA 2020.

Vòng bình chọn top 20 ZMA 2020 diễn ra từ 7.12 đến hết 13.12.2020 Sau đó, danh sách đề cử top 10 sẽ được tiết lộ vào 14.12.2020.