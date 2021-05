Chấm dứt tình trạng “bãi biển vạn người” ở Thừa Thiên-Huế lúc Covid-19 đang nóng bỏng

Ngày 26.5.2021, tại bãi biển Thuận An (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế), tất cả các lối vào bãi tắm đều được lập chốt, cắt cử các tổ thay nhau trực, hướng dẫn người dân phòng chống dịch Covid-19. Trên bãi biển, các quán xá đều vắng khách, biển vắng người.

Những người dân đi tắm biển đã phải quay đầu xe trở về nhà do chưa cập nhật thông tin tạm dừng hoạt động bãi tắm, bãi biển để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ngày 26.5.2021, không chỉ tại bãi tắm ở biển Thuận An tạm ngừng hoạt động, mà nhiều địa phương ven biển tỉnh Thừa Thiên–Huế cũng đã thông báo, chốt chặn tạm để phòng chống Covid-19.

Các bãi tắm ở Thừa Thiên-Huế không còn cảnh "bãi biển vạn người" Gia Tân

Vào những ngày 22 và 23.5.2021, cũng tại bãi biển Thuận An có tới chục ngàn người tập trung về vui chơi, ăn uống, tắm biển… gây nên tâm lý bất an. Theo tìm hiểu, lượng người đổ về biển Thuận An vào các ngày cuối tuần chủ yếu từ thành phố Huế.

Trước đó, ngày 11.5, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch tỉnh Thừa Thiên–Huế từng ban hành thông báo bổ sung một số biện pháp phòng chống dịch; trong đó quy định việc không tụ tập quá 10 người ngoài phạm vi công sở, khoảng cách giữa người với người là 2 mét; tạm dừng hoạt động các điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (nhà hàng, quán cà phê… Thế nhưng có vẻ những quy định này không được thực hiện ở biển Thuận An vào những ngày cuối tuần vừa rồi.

Ngày 26.5, ông Trần Thanh Long, Chủ tịch UBND huyện Phú Vang, cho biết sau khi Báo Thanh Niên phản ánh, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo các địa phương chấn chỉnh ngay lập tức. Tuy nhiên do hai ngày nghỉ cuối tuần (22, 23.5) nhiều lực lượng phải tập trung cho công tác bầu cử nên việc xử lý, kiểm tra, ngăn chặn việc tập trung đông người chưa được tốt.