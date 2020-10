Chợ Bà Hoa ảm đạm, tiểu thương đọc thơ gửi về miền Trung yêu thương

Ngày 24.10, Hệ thống Trường Quốc tế Canada đã tổ chức Ngày hội Open Day cho hệ mầm non của Trường mầm non quốc tế CIS và Trường mầm non Canada - Việt Nam (CVK). Đây là một ngày khá đặc biệt với những hoạt động đặc sắc, là những điểm nhấn chính của trường.