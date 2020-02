Cuộc sống trong “tâm bão” vây bắt Tuấn Khỉ của làng quê ngoại thành Sài Gòn

Ngày 2.2.2020, đã là ngày thứ tư liên tiếp an ninh được thắt chặt quanh khu vực Tỉnh lộ 15 và giao lộ đường Trung An - 472 thuộc xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM. Hàng trăm cảnh sát vẫn có mặt ở đây để tổ chức vây bắt Lê Quốc Tuấn (biệt danh Tuấn Khỉ), nghi can trong vụ nổ súng tại một sới bạc trong vườn nhãn ở đường số 121, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM, xảy ra vào chiều 29.1.

Từ ngày 30.1, khi lực lượng cảnh sát cơ động được điều đến lập chốt, khoanh vùng truy bắt Tuấn Khỉ thì khu vực cũng trở nên căng thẳng. Người dân trong “tâm bão” được thông báo hạn chế ra đường ở mức tối đa.

Tuy nhiên, khu vực khoanh vùng truy bắt có nhiều loại như rau, khoai mì và nhiều loại trái cây. Công việc thì vẫn phải làm, nhiều người vẫn phải ra đồng dẫu biết rằng có thể hiểm nguy vẫn đang rình rập họ đâu đó trên những cánh đồng.