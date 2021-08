Tại siêu thị Mega Market (TP.Thủ Đức), dòng xe đã nối đuôi nhau đứng kín cả con đường trước cổng chính vào siêu thị từ 7 giờ sáng. Công an TP. Thủ Đức phải bố trí nhiều chốt chặn kiểm soát lượng người ra vào, đồng thời cán bộ UBND phường An Phú và lực lượng bảo vệ dân phố cũng phải căng mình làm việc từ sáng sớm để hướng dẫn, đảm bảo an ninh cho người dân đến siêu thị mua hàng an toàn, trật tự.