Bệnh nhân nhiễm virus corona được chữa trị ra sao?

Đến nay, các bác sĩ vẫn chỉ chú trọng vào việc kiểm soát các triệu chứng lâm sàng của những bệnh nhân bị cách ly. Những bệnh nhân khó thở thì sẽ được thở bình oxy, trong khi nhiều người khác thì được điều trị hạ sốt.

Nhà chức trách y tế Trung Quốc khẳng định ưu tiên hàng đầu là ngăn chặn những triệu chứng lâm sàng trở nên nặng hơn.

Bệnh nhân nhiễm virus corona đang được chữa trị. Reuters

Chen Dechang – Giám đốc Khoa Chăm sóc đặc biệt bệnh viện Ruijin nói: “Hiện nay không có loại thuốc nào trực tiếp tiêu diệt được virus này. Do vậy, bệnh nhân cần phụ thuộc vào hệ miễn dịch của mình để chống chọi lại virus và tiêu diệt những tế bào bị nhiễm bệnh. Sẽ mất rất nhiều thời gian để tạo ra thuốc và vắc-xin mới.”

Sự kết hợp giữa các loại thuốc chữa bệnh cúm và HIV có tiềm năng tiêu diệt virus corona. Phác đồ điều trị bệnh sốt rét cũng được cho là mang lại ‘hiệu quả nhất định’.

Các bác sĩ cũng kết hợp giữa thuốc tây và nhiều thang thuốc truyền thống của Trung Quốc. Nhưng cuộc chạy đua tìm ra phương thức chữa trị virus corona vẫn đang tiếp diễn từng ngày.

Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng tỉ lệ tử vong do nhiễm virus corona vẫn còn rất thấp so với lo ngại.