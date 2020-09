Mỹ sắp phân phối vắc xin ngừa Covid-19 cho các bang, vắc xin của Nga chưa có tác dụng phụ

Theo các tài liệu công bố hôm 2.9, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã yêu cầu các quan chức y tế công cộng cấp tiểu bang chuẩn bị phân phối vắc xin ngừa Covid-19 tiềm năng cho các nhóm có nguy cơ nhiễm bệnh cao sớm nhất là vào cuối tháng 10.

Một phát ngôn viên CDC cho biết: "Với mục đích lên kế hoạch sơ bộ, CDC đã cung cấp cho các bang một số kế hoạch giả định nhất định khi họ xem xét các kế hoạch phân phối vắc xin cụ thể, trong đó có khả năng có lượng vắc xin hạn chế vào tháng 10 và tháng 11".

Trước đó, tờ New York Times đưa tin CDC đã liên hệ quan chức của tất cả 50 bang và 5 thành phố lớn ở Mỹ về thông tin kế hoạch này.

Bác sĩ Anthony Fauci, chuyên gia dịch tễ học hàng đầu của Mỹ, hôm 2.9 cho biết dựa trên tỉ lệ đăng kí thử nghiệm vắc xin ngừa Covid-19, có thể có đủ dữ liệu lâm sàng để biết được một trong số các vắc xin đang thử nghiệm có hiệu quả và an toàn hay không vào tháng 11 hoặc tháng 12.

Các nhóm được xem là có nguy cơ lây nhiễm cao bao gồm nhân viên y tế, lực lượng an ninh, nhân viên và người lớn tuổi trong các nhà dưỡng lão.

Kết quả ban đầu của khảo sát được thực hiện trong 3 tháng qua tại 19 quốc gia cho thấy chỉ có khoảng 70% người Anh và Mỹ tham gia khảo sát sẽ tiêm vắc xin ngừa Covid-19 nếu có. Các nhà phát triển gồm Moderna Inc, AstraZeneca Plc và Pfizer Inc hiện đang dẫn đầu cuộc đua bào chế vắc xin ngừa Covid-19 an toàn, hiệu quả.