Ngày càng có thêm nhân vật nổi bật trong đảng Cộng hòa muốn ông Trump thất cử

Trong số đó có ông Bill Weld, người từng là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa, và ông Rick Synder, thống đốc bang chiến địa quan trọng Michigan.

Nhóm này có tên gọi "đảng viên Cộng hòa và độc lập ủng hộ ông Biden" , đứng đầu là bà Christine Todd Whitman, cựu thống đốc bang New Jersey, người từng gay gắt chỉ trích Tổng thống Trump tại Đại hội Toàn quốc đảng Dân chủ hồi giữa tháng 8.

Bà Whitman nói: "Biden là một người tử tế, ông ấy là một người vững vàng. Ông Trump đang cố gắng vẽ ra thế giới của Joe Biden đầy kinh hoàng nhưng đó lại là nước Mỹ của ông Trump hiện tại".

Có một số nhóm khác bao gồm "43 Alumni for Biden", gồm hàng trăm quan chức từng làm việc trong chính quyền Bush; nhóm các cựu quan chức an ninh quốc gia đảng Cộng hòa ủng hộ ông Biden, và Dự án Lincoln, do các nhân viên chính trị đảng Cộng hòa thành lập.