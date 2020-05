Sàn chứng khoán New York tái mở cửa với khẩu trang và giãn cách, thêm hy vọng phục hồi cho nước Mỹ

Tất cả các nhà đầu tư quay lại Sàn New York đều đeo khẩu trang và thực hiện quy định giãn cách xã hội, tương đương với chỉ 1/4 lượng người thường đến sàn giao dịch có mặt hôm 26.5.

Trong buổi họp báo tổ chức tại Sàn New York, ông Cuomo nhấn mạnh việc mở cửa sàn giao dịch là hình mẫu cho các doanh nghiệp khác đang trong quá trình tái khởi động, mở cửa hoạt động sau dịch Covid-19.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo tại sàn giao dịch chứng khoán New York.

"Sàn không được mở cửa theo cách thông thường, mà thông minh hơn trước đây... với ít người hơn, có đeo khẩu trang, thực hiện nhiều biện pháp cẩn trọng mới mà Sàn Chứng khoán hợp tác thực hiện không chỉ vì chính phủ yêu cầu mà vì Sàn Chứng khoán thông minh và họ muốn quay lại làm việc, nhưng họ cũng hiểu biết và đang mở cửa lại theo cách có thể giữ an toàn cho mọi người và đó là ví dụ về điều chúng tôi đang nói đến", ông Cuomo nói.

Những biện pháp an toàn khác mà Sàn New York thực hiện là: tất cả những người quay lại làm việc đã đồng ý tránh sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Họ sẽ được rà soát các dấu hiệu nhiễm virus corona trước khi vào tòa nhà. Ngoài ra tất cả đều phải kí giấy miễn trừ trách nhiệm với Sàn New York nếu họ bị nhiễm bệnh khi làm việc.