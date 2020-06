Số ca Covid-19 toàn cầu vượt mốc 9 triệu, Nga lần đầu ghi nhận ít hơn 100 ca tử vong/ngày

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo cẩn trọng khi số ca Covid-19 tăng kỷ lục trên toàn cầu. Trước đó WHO thông báo ngày 21.6 trở thành ngày kỷ lục mới về số ca mắc Covid-19 kể từ khi dịch bùng phát, với 183.020 ca mới được phát hiện trong vòng 24 giờ. Kỷ lục trước đó là 181.232 ca Covid-19, được ghi nhận vào ngày 18.6, theo Reuters. Theo thống kê của WHO, mức tăng kỷ lục lần này chủ yếu là từ Bắc Mỹ và Nam Mỹ, với hơn 116.000 ca.