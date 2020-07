Vũ Hán và 3 tỉnh báo động đỏ khi mực nước đập Tam Hiệp vượt mức cảnh báo lũ hơn 10 m

Trước đó tối 16.7, Tân Hoa xã dẫn thông báo từ Công ty Tam Hiệp cho hay vào lúc 8 giờ sáng 16.7, đập Tam Hiệp hứng lượng nước đổ về với lưu lượng 31.000 m3/giây . Mực nước trong hồ chứa khi đó đã tăng lên mức 155,55 m.

Theo CGTN, đỉnh lũ thứ 2 đang hình thành trên thượng nguồn sông Dương Tử và lượng nước đổ về có thể đạt đỉnh lên tới 55.000 m3/giây vào lúc 20 giờ tối nay 17.7 (19 giờ, theo giờ Việt Nam). Ngoài ra, Tân Hoa xã đưa tin khu vực ở thượng nguồn sông Dương Tử có thể hứng đợt lũ mới trong vài ngày tới.

Lực lượng cảnh sát giúp sơ tán người dân trong đợt mưa lũ lịch sử ở Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Reuters

Trong khi đó, những khu vực ở trung và hạ nguồn sông Dương Tử, gồm thành phố Vũ Hán (Hồ Bắc) và 3 tỉnh An Huy, Giang Tây và Chiết Giang hôm nay 17.7 đã ban hành báo động đỏ do mưa to tiếp tục trút xuống các con sông và hồ ở khu vực, theo Reuters.

Giới chức Vũ Hán, ở bên bờ sông Dương Tử, cảnh báo người dân cẩn trọng do mực nước vượt mức an toàn. Ngoài ra, mực nước hồ Bà Dương thuộc Giang Tây, hồ nước ngọt lớn nhất ở Trung Quốc , vẫn còn vượt mức cảnh báo tới 2,5 m. Nước từ hồ đã tràn ra khu vực rộng hơn 2.000 km2, khiến nhiều khu vực xung quanh thị trấn Bà Dương bị ngập nặng.

Đập Tam Hiệp xả lũ. Reuters

Hướng về phía đông, Thái Hồ, một trong những hồ nước ngọt lớn nhất ở Trung Quốc thuộc tỉnh Giang Tô và gần thành phố Thượng Hải, cũng đã ban hành báo động đỏ sau khi mực nước hồ vượt mức an toàn hơn 1 m, theo Reuters.

Tình hình dọc sông Dương Tử trở nên nghiêm trọng kể từ khi con sông này hứng đỉnh lũ đầu tiên vào ngày 2.7.Khi đó, đập Tam Hiệp hứng dòng nước đạt đỉnh với lưu lượng 53.000 m3/giây.

Theo hình ảnh CGTN đăng tải hôm 2.7, Đập Tam Hiệp có 3 cổng đang xả lũ. Khi đó, CGTN đưa tin việc xả lũ nhằm giảm mực nước trong hồ chứa của đập Tam Hiệp từ 147,51 m xuống mức an toàn 145 m.

Trước đó, ngày 21.6, mực nước ở hồ chứa đập Tam Hiệp chạm tới 147 m, cao hơn mức cảnh báo lũ tới 2 m, dẫn tới tin đồn đập này đang biến dạng và người dân nên sơ tán.

Lực lượng cảnh sát Trung Quốc hỗ trợ sơ tán người dân tránh lũ. Reuters