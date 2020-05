10 chân sút vĩ đại nhất lịch sử V-League: Công Vinh 'khủng' nhưng chỉ đứng 3

10. Timothy Ajembe - 79 bàn: Trong 7 năm thi đấu ở V-League, từ 2009 đến 2016, tiền đạo người Nigeria đã ghi tổng cộng 79 bàn cho 6 CLB anh từng khoác áo. Ajembe từng thi đấu cho Hòa Phát Hà Nội, Hà Nội ACB, HAGL, Đồng Tháp, Vissai Ninh Bình và Thanh Hóa. Đi đến đâu, anh cũng trở thành cầu thủ chủ chốt với những đóng góp to lớn về mặt chuyên môn. Tiền đạo sinh năm 1987 cũng từng giành danh hiệu vua phá lưới cùng Hà Nội ACB ở V-League 2012.

: Không chỉ là một trong những chân sút xuất sắc nhất của đội tuyển Việt Nam, Lê Huỳnh Đức cũng là một tay săn bàn lừng danh ở V-League. Trong màu áo các CLB Công an TP.HCM, Ngân hàng Đông Á và SHB Đà Nẵng, Lê Huỳnh Đức có tổng cộng 79 pha lập công.: Kể từ khi chuyển sang khoác áo CLB Hà Nội từ Viettel vào năm 2011, Văn Quyết đã nhanh chóng khẳng định bản thân và trở thành cầu thủ trụ cột của đội bóng trong nhiều mùa giải. Sau 9 mùa giải khoác áo đội bóng thủ đô, Quyết rừng đã ghi 81 bàn thắng và vẫn còn cơ hội để nâng cao thành tích vì anh đang ở đỉnh cao của sự nghiệp - 29 tuổi.: Tiền đạo gốc Argentina từng thi đấu rất ăn ý với Văn Quyết khi còn thi đấu cho CLB Hà Nội. Sau 8 năm khoác áo đội bóng thủ đô (từ 2009 đến 2017), Marronkle đóng góp 81 bàn cho CLB chủ quản. Rời Hà Nội vào năm 2017, Marronkle có thêm 1 mùa giải thi đấu cho CLB TP.HCM nhưng không để lại dấu ấn nào trước khi trở về quê nhà.: Tiền đạo gốc Brazil từng thi đấu cho Thép miền Nam - Cảng Sài Gòn, Đồng Tâm Long An, Sài Gòn Xuân Thành và Hải Phòng. Đỉnh cao của cầu thủ này là cùng Đồng Tâm Long An vô địch V-League liên tiếp 2 mùa giải 2005 và 2006. Sau 10 mùa giải gắn bó với bóng đá Việt Nam, Antonio Carlos ghi tổng cộng 94 bàn ở V-League.: Kể từ khi gia nhập đội bóng đất Thủ vào năm 2006, Anh Đức đã trở thành tiền đạo trụ cột của CLB cho đến cuối năm 2019. Trong suốt 13 mùa giải khoác áo Bình Dương, tiền đạo sinh năm 1985 có đến 106 pha lập công và giành 4 chức vô địch V-League.: Tiền đạo gốc Brazil gia nhập Bình Dương vào năm 2005 và anh đã trở thành vua phá lưới của V-League ngay trong mùa giải đó. Ngoài Bình Dương, Huỳnh Kesley cũng từng khoác áo HAGL, Sài Gòn Xuân Thành, Đồng Nai, Khánh Hòa và gần nhất là CLB TP.HCM. Sau 14 năm chơi bóng ở Việt Nam, tiền đạo này đã có 107 bàn ở đấu trường V-League.: Không chỉ là tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử đội tuyển Việt Nam, Công Vinh còn là một sát thủ thực thụ ở V-League. Sau 12 năm chơi bóng ở các CLB SLNA, Hà Nội T&T, Hà Nội ACB và Bình Dương, Công Vinh đã ghi tổng cộng 116 bàn ở V-League.: Đỗ Merlo đã có 10 năm khoác áo SHB Đà Nẵng từ 2009 đến 2019 trước khi chuyển sang Nam Định vào đầu mùa giải 2020. Với khả năng đánh đầu cực tốt nhờ sở hữu chiều cao khủng và đánh hơi bàn thắng nhạy bén, tiền đạo sinh năm 1985 là vua phá lưới V-League trong 3 mùa giải liên tiếp từ 2009 đến 2011. Đến nay, tiền đạo gốc Argentina đã sở hữu 137 bàn thắng ở V-League và vẫn còn cơ hội để nâng cao thành tích khi đang là tiền đạo của Nam Định.: Hoàng Vũ Samson bắt đầu chơi bóng ở Việt Nam vào năm 2007 ở Than Quảng Ninh. Sau đó, anh lần lượt khoác áo Đồng Tháp, Hà Nội, Quảng Nam và mới đây là Thanh Hóa và bỏ túi 189 bàn thắng ở V-League. Gắn bó với CLB Hà Nội chính là thời gian thành công nhất trong sự nghiệp Hoàng Vũ Samson ở Việt Nam. Anh đã cùng đội bóng thủ đô vô địch V-League 2013, 2016 và 2018.