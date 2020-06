Ông Graechen (HLV đội HAGL 1) cho biết: "Với thời tiết 40 độ C thì rất khó để các cầu thủ HAGL có thể chơi bóng tốt nhất. Cùng với đó là mật độ thi đấu quá dày, khi các cầu thủ cần tối thiểu từ 48 đến 72 giờ để hồi phục nên chơi 2 ngày/1 trận thế này ảnh hưởng rất lớn đến các cầu thủ. Nắng nóng như vậy thì các cầu thủ, đặc biệt là HAGL sẽ không thể chơi đúng sức và chất lượng trận đấu sẽ không được tốt. Từ đầu giải đấu, các cầu thủ HAGL vẫn chưa thể hiện được bản thân một cách tốt nhất, một phần là do thời tiết và phàn khác là do tâm lý. Nếu mà có cái cân ở đây thì tôi sẽ cân các cầu thủ trước và sau trận đấu, họ có thể sút từ 3 đến 4 kg, trời quá nắng, thời tiết quá khắc nghiệt".