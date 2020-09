Ở trận chung kết Cúp Quốc gia 2020 giữa CLB Viettel và CLB Hà Nội vào tối 20.9, á hậu Huyền My đã xuất hiện trên khán đài sân vận động Hàng Đẫy. Người đẹp sinh năm 1995 có mối quan hệ thân thiết với cầu thủ Đức Huy (CLB Hà Nội). Thế nhưng thật bất ngờ khi cô đến sân trong màu áo của CLB Viettel.

Từng có tin đồn á hậu Huyền My hẹn hò với tuyển thủ Việt Nam - Đức Huy . Tuy nhiên, cả hai đều chia sẻ mối quan hệ chỉ đang ở mức bạn bè thân thiết.

Sở hữu gương mặt xinh đẹp, nụ cười tỏa nắng và chiều cao 1,74m, Huyền My có kinh nghiệm nhiều năm làm người mẫu. Huyền My tên đầy đủ là Nguyễn Trần Huyền My. Bố của Huyền My đang công tác ở Viện Hàn Lâm Đức thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội còn mẹ làm việc ở thẩm mỹ viện. Cô nàng này nổi tiếng thông minh, xinh đẹp, thân thiện và đặc biệt yêu bóng đá!