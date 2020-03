Khó tìm người thay thế, ông Vũ Tiến Thành sẽ tiếp tục dẫn dắt CLB Sài Gòn

Chiều 15.3, CLB Sài Gòn đối đầu với SHB Đà Nẵng trên sân Hòa Xuân ở vòng 2 V-League 2020. Đội bóng của tân HLV Vũ Tiến Thành đã gây bất ngờ khi đánh bại đội chủ nhà với tỉ số đậm 4-1. Trong đó, bàn thắng thứ nhất của Sài Gòn được Pedro Paulo ghi ở giây thứ 14 sau khi trọng tài nổi hồi còi bắt đầu trận đấu. Các bàn thắng tiếp theo được ghi do công của Huỳnh Tấn Tài (32'), Pedro (75') và Nguyễn Vũ Tín (80'). Ismahil Akinade chỉ kịp ghi được bàn thắng danh dự cho đội nhà Đà Nẵng ở phút 89.

Ông Thành cho biết: "Tôi nghĩ là hôm nay chúng tôi gặp may mắn tại vì cái bàn thắng đầu tiên của Pedro tôi cho rằng đó là cái bàn thắng may mắn. Sau bàn thắng đó thì cho cầu thủ động lực và cho cầu thủ niềm tin. Phải nói rằng trước khi chơi trận đấu này thì chúng tôi cũng nghĩ rằng sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng bàn thắng rất dễ vào phút đầu tiên nó làm chúng tôi có lợi thế hơn. Vì vậy tôi nghĩ đó là lý do mà chúng tôi thắng lợi trận này.

Một lý do thứ 2 thì tôi nghĩ đó là cái sự nỗ lực của cầu thủ. Ngay bản thân tôi khi so sánh với trận đấu đầu tiên với Sông Lam thì tôi cũng ngạc nhiên về phong độ cầu thủ, ngạc nhiên về nỗ lực, ngạc nhiên về tinh thần. Phải nói là 90 phút, các em đã tập trung, tập trung tối đa".

Tân HLV CLB Sài Gòn nói thêm: "Tôi không nghĩ là tôi trở lại làm HLV nhưng mà trong cái bối cảnh mà tìm không ra người để dẫn dắt đội bóng thì đội bóng của mình nên cũng phải cố gắng. Trong hội đồng quản trị, các anh nhà đầu tư có bàn với tôi là thôi tạm thời tham gia vào dẫn dắt các em. Còn việc sắp tới sẽ tìm HLV hay là như thế nào thì chúng tôi phải ngồi lại và định hướng như thế nào. Tại vì thực ra mà nói thì tìm một HLV cũng rất là khó, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 này, nó làm cho mọi người không còn động lực".