Tấn Trường vượt qua quá khứ buồn để làm điều không tưởng tại Hà Nội

Tưởng chừng đã giải nghệ sau khi chia tay Becamex Bình Dương trước mùa giải 2020 thủ môn Bùi Tấn Trường bất ngờ gia nhập CLB Hà Nội vào những ngày cuối tháng 5.

Tấn Trường cao đến 1 mét 88, thể hình quá lý tưởng cho vị trí thủ môn. Chuyên môn được đánh giá cao tuy vậy Tấn Trường vẫn có những điểm trừ trong sự nghiệp. Ví như sai lầm ở chung kết SEA Games 2009 khiến Việt Nam mất huy chương vàng. Rồi tại AFF Cup 2010, Tấn Trường lại lóng ngóng để bóng lọt lưới trong trận bán kết gặp Malaysia khiến Việt Nam không thể bảo vệ cúp vô địch. Trong màu áo Bình Dương, thủ môn quê Đồng Tháp thường chiếm suất đá chính nhưng tại AFC Cup 2019, tối 12.3, anh lại có sai lầm ngớ ngẩn trong trận Bình Dương thất thủ 1-3 Ceros Negres của Philippines.

Khi nhiều người nghĩ Tấn Trường đã giã từ sự nghiệp thì may mắn lại mỉm cười, anh được ban lãnh đạo CLB Hà Nội ngỏ lời mời về thi đấu. Tấn Trường chính thức gia nhập CLB Hà Nội từ hôm 29.5, trong bối cảnh thủ môn Phí Minh Long của CLB đang gặp chấn thương và phải nghỉ dài hạn. Mức lương giữa anh và đội bóng thủ đô không được tiết lộ.

Sau khi đặt bút kí vào bản hợp đồng cùng CLB Hà Nội - Tấn Trường chia sẻ: "Thật sự về đầu quân cho Hà Nội là không tưởng và không nghĩ tới vì em đã xác định là nghỉ hết mùa giải năm nay hoặc là hết giai đoạn 1.Khi có được lời mời từ anh Tiến anh thì cảm giác muốn quay lại bóng đá và bắt đầu chấp nhận luôn, và hai ngày sau thì em có mặt tại Hà Nội. Hà Nội là một tập thể rất mạnh, đồng đều và lứa trẻ, sức trẻ. Về thành tích thì CLB Hà Nội không cần phải bàn cãi, vì nó thể hiện mời nhiều chức vô địch rồi. Mình ra đây mình cũng muốn góp một phần công sức nào đấy, để CLB Hà Nội đạt thêm nhiều thành tích hơn nữa".

Về đầu quân cho Hà Nội, Tấn Trường cũng đặt ra mục tiêu cho bản thân mình: "Khi mà nhận lời CLB Hà Nội thì em đặt ra mục tiêu là ra đây để cố gắng hợp sức với anh em trong đội bóng, cố gắng giúp CLB đạt được chức vô địch V-League và cúp Quốc Gia trong thời gian tới. Ra đây em không có suy nghĩ sẽ cạnh tranh vị trí với Văn Công, hay là với Phí Minh Long, hay là mua thủ môn nào khác. Mình ra đây mình chỉ thể hiện hết khả năng của mình, còn điều còn lại do ban huấn luyện quyết định, người ta trao niềm tin cho mình hay không là do tập luyện, do khả năng của mình. Chứ mình ra đây là phải nhất quyết lấy vị trí số một, phải là nhất quyết đứng trong khu gỗ là không có. Chuyên môn của mình là chắc chắn mình tự tin rồi,về khả năng thi đấu thì em còn dư sức, còn sức khỏe thì em còn dư sức để thi đấu V-League".

Trước khi ra Hà Nội, Tấn Trường về quê nhà Đồng Tháp sinh sống, vừa tự tập luyện vừa kinh doanh quán trò chơi điện tử - một trong những đam mê lâu nay.

"Mình là người mê game, ngoài mê game ra mình không còn mê cái gì khác cả. Mình không có ăn chơi, không làm gì hết, không nhậu nhẹt, mình chỉ mê mỗi game thôi. Và game cũng là sở trường của mình, cái hoạt ngôn của mình nó tốt thì mình có thể làm được nghề đấy (streamer), mình bắt đầu phát triển với nghề streamer. Nhưng mà khi nhận lời Hà Nội rồi thì mình ra đây. Nhưng mà mình nghĩ là mình vẫn cố gắng mình vẫn duy trì nghề streamer. Sau khi kết thúc thì mình vẫn tiếp tục làm streamer" - Tấn Trường chia sẻ về niềm đam ngoài bóng đá của mình".

Được biết, bản hợp đồng CLB Hà Nội kí kết với thủ môn Bùi Tấn Trường kéo dài đến cuối mùa giải 2020. Ở thời điểm hiện tại, Tấn Trường đang cùng đồng đội hướng tới trận đấu với CLB HAGL trong khuôn khổ vòng 3 V-League 2020 diễn ra vào ngày 6.6, trên sân vận động Hàng Đẫy. Ở Hà Nội, Tấn Trường phải cạnh tranh suất bắt chính với thủ môn có phong độ rất ổn định là Nguyễn Văn Công.