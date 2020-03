HAGL sẽ đón tiếp Than Quảng Ninh trên sân nhà Pleiku trong trận mở màn V.League 2020 vào chiều 6.3. Đội bóng của HLV Lee Tae-hoon đang có tinh thần và quyết tâm cao để giành một chiến thắng cho trận đấu đầu tiên của mùa giải. Những Văn Toàn, Tuấn Anh , Minh Vương, Văn Thanh… cũng đang rất sẵn sàng để ra sân. HLV Lee Tae-hoon cho biết: "Tại vòng 1 V.League 2020, chúng tôi sẽ đối đầu với Than Quảng Ninh. Đây là đội xếp thứ 3 mùa giải năm ngoái. Tôi cũng đã biết HLV của Than Quảng Ninh từ lâu, lúc đó tôi còn làm việc ở Campuchia. Đây là 1 HLV có năng lực. Than Quảng Ninh là đội bóng có phong cách chơi rất rõ ràng. Nhưng chúng tôi sẽ thi đấu hết mình trong trận đấu đầu tiên trên sân nhà. Tôi luôn luôn theo dõi Than Quảng Ninh thi đấu. Nhưng quan trọng hơn là sự chuẩn bị của chúng tôi. Tôi luôn nhắc các cầu thủ phải tập trung hết mình. Họ là đội thứ hạng cao hơn ở mùa giải năm ngoái nên tôi luôn khích lệ tinh thần các cầu thủ phải quyết tâm hơn và hãy vào sân với sự tự tin".