Việt Nam vẫn là 1 Đông Nam Á, bỏ xa Malaysia tới…60 bậc

Đội tuyển bóng đá Việt Nam đứng ở vị trí thứ 94 thế giới và dẫn đầu Đông Nam Á trên bảng xếp hạng mới nhất vừa được Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) công bố.

So với lần công bố trước đây một tháng, trật tự các đội bóng trên bảng xếp hạng FIFA tháng 6-2020 không có xáo trộn nào do hoạt động thi đấu quốc tế của các đội tuyển quốc gia trên thế giới đang phải tạm dừng do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đội tuyển Việt Nam vẫn giữ nguyên điểm số 1.258, tiếp tục vững vàng vị thế số một Đông Nam Á, đứng thứ 14 châu Á và hạng 94 thế giới.

Việt Nam hiện bỏ xa đội bóng đang xếp vị trí thứ hai tại Đông Nam Á là Thái Lan tới 19 bậc. Với 1.178 điểm, Thái Lan đang đứng thứ 113 thế giới. Các đội tuyển tiếp theo trong khu vực Đông Nam Á có thứ bậc trên bảng xếp hạng FIFA lần lượt là Philippines (hạng 124), Myanmar (hạng 136), Malaysia (hạng 154)…

Đáng chú ý, đội tuyển Việt Nam hơn Malaysia - đối thủ tiếp theo tại bảng G - Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á tới 60 bậc. Theo lịch thi đấu dự kiến, đội bóng của HLV Park Hang-seo sẽ tới làm khách của đội bóng này vào ngày 13-10.

Trên bình diện châu lục, đội tuyển Việt Nam vẫn là đội bóng Đông Nam Á duy nhất góp mặt trong Top 15 đội mạnh nhất châu Á (thứ 14 châu lục). Nhật Bản vẫn là đội bóng số một (hạng 28 thế giới), tiếp đến là Iran (hạng 33 thế giới), Hàn Quốc (hạng 40 thế giới).

Trong top đầu thế giới, vị trí của các đội tuyển vẫn giữ nguyên khi Bỉ tiếp tục giữ vững vị trí số một. Các vị trí tiếp theo trong Top 5 lần lượt là Pháp, Brazil, Anh và Uruguay.