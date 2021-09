11 năm trốn lệnh truy nã đặc biệt, người đàn ông bị bắt khi đăng ký tạm trú

Công an tỉnh Lào Cai cho biết ngày 2.9.2021, Công an TT.Phố Lu đã bắt giữ đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt của Công an tỉnh Bắc Giang là Nguyễn Khắc Hậu (46 tuổi), có địa chỉ thường trú ở P.Lê Lợi, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.