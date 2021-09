Trưa 18.9.2021, Đội CSGT Bình Triệu thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TPHCM đã lập biên bản, bàn giao tài xế, phương tiện và 6 F0 mắc Covid-19 được chở trong thùng xe tải cho Công an phường An Bình (thuộc thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) để xử lý theo quy định.