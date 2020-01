9 bộ hài cốt ở Tây Ninh dành để bán?

Với mục đích giúp người nghèo đón Tết Canh tý 2020 đầm ấm, sáng ngày 10.1.2019, Hội doanh nhân trẻ Hà Tĩnh phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tổ chức “Phiên chợ tết 0 đồng” dành cho 250 người nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thanh Lộc (huyện Can Lộc).

Sáng 10.1.2020, phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết vừa bàn giao đối tượng Phan Văn Tuấn (54 tuổi), ở Khánh Xuân, TP.Buôn Ma Thuột và toàn bộ tang vật cho phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục điều tra về hành vi vận chuyển, tàng trữ số lượng lớn thuốc nổ và hàng ngàn viên đạn dược.