Bắt giữ “bà trùm” Mười Tường trong vụ buôn lậu 51 kg vàng 9999

Sáng 10.7.2021, Cơ quan CSĐT Công an An Giang cho biết đã bắt giữ Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cùng 7 đối tượng trong vụ án vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới xảy ra tại khóm Vĩnh Chánh 1, P.Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang.