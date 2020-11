Ngày 6.11.2020, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Huy do có hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.