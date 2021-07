Ngày 18.7.2021, Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tốt bị can và thực hiện lệnh tạm giam Nguyễn Thành Nhân (30 tuổi, ở P.Mỹ Thới, TP.Long Xuyên) để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.