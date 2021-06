Bệnh viện Chợ Rẫy điều động 150 nhân viên y tế hỗ trợ TP.HCM chống dịch

Chiều 29.6.2021, Công an tỉnh An Giang cho biết đang phối hợp với Công an H.Chợ Mới khẩn trương điều tra cái chết một người đàn ông chưa rõ nguyên nhân xảy ra tại tổ 11, ấp Long Thuận 1, xã Long Điền A, H.Chợ Mới, tỉnh An Giang.