Ngày 3.1.2020, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, Phòng cảnh sát Hình sự của cơ quan này vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An triệt xóa 5 điểm cho vay nặng lãi tại Thừa Thiên - Huế và 1 điểm tại Nghệ An. Ít nhất 7 nghi can liên quan đến vụ hoạt động “tín dụng đen” cho vay nặng lãi này đã bị cơ quan công an tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.