Cách ly toàn xã hội: Không cần trữ hàng hóa

Đang nghỉ học ở nhà, nhận được lời kêu gọi của trường, các sinh viên Khoa Công nghệ may Trường Cao đẳng kỹ thuật Đồng Nai đã quay lại trường để may miễn phí khẩu trang nhằm tặng cho công nhân, phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2).