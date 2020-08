Ngày 16.8.2020, Công an huyện Gò Dầu đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh, Công an TX.Trảng Bàng, Công an H.Bến Cầu triệt phá thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy, cho vay nặng lãi và tổ chức đánh bạc.