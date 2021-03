Ngày 25.3.2021, Công an H.Bù Đăng phối hợp, hỗ trợ Công an tỉnh Đồng Nai, các lực lượng thuộc Bộ Công an tiến hành phong tỏa một trạm xăng dầu trên quốc lộ 14, đoạn thuộc xã Đoàn Kết, H.Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.