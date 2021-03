Nhóm Tùng đang chơi bầu cua ăn tiền, dù không quen biết nhưng Tùng vẫn ép Bảo chơi. Bảo đã từ chối với lý do không có tiền nhưng Tùng vẫn ép Bảo cầm cố vàng trên người để chơi. Đôi bên sinh chuyện đánh nhau, Bảo rút dao trong cốp xe đuổi chém Tùng 5-6 nhát vào cổ.

Tối 23.3.2021, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an TP.Đồng Xoài tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của một người đàn ông được phát hiện tại hồ Suối Cam (TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước)

Đến 14 giờ ngày 23.3.2021, Lực lượng CSGT Phú Lâm Công an TP.HCM mới hoàn tất công tác xử lý hiện trường vụ tai nạn giữa xe máy và xe tải xảy ra trên đường Trần Văn Giàu (P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân) làm 1 người bị thương nặng.

Chiều 23.3.2021, tàu cứu nạn SAR 412 đưa 2 ngư dân bị chìm tàu trong biển động về đến Đà Nẵng an toàn.

Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an TP.Buôn Ma Thuột bàn giao một người phụ nữ và một cháu bé bị bắt cóc cho Công an TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.