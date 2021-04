Công an nói về lý do bắt giữ YouTuber Lê Chí Thành

Liên quan đến việc Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Chí Thành (38 tuổi, thường trú thôn 1, xã Tân Đức, H.Hàm Tân, Bình Thuận ; tạm trú P.Tân Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM) về tội “chống người thi hành công vụ” theo Điều 330 bộ luật Hình sự, sáng nay (18.4), Công an TP.HCM tổ chức họp báo để cung cấp thêm thông tin.

Cản trở lực lượng CSGT 3 tiếng đồng hồ

Theo đó, ông Nguyễn Lê Hùng, Phó thủ trưởng Công an TP.Thủ Đức cho biết, ngày 20.3, tổ CSGT thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng PC08) tuần tra trên xa lộ Hà Nội (P.Hiệp Phú, TP.Thủ Đức), phát hiện ô tô BS 51H - 108.21 do Lê Chí Thành lái chạy vào làn xe hai bánh, nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Quá trình kiểm tra có lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt theo quy định.

"Ngoài ra, trong lúc đưa xe về, đối tượng Thành có hành vi cản trở lực lượng CSGT, thời gian trên 3 tiếng. Trong clip đăng lên đã thể hiện rất rõ. Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức đã phối hợp với Viện KSND và các đơn vị liên quan để thu thập chứng cứ", ông Hùng thông tin.

Ông Nguyễn Lê Hùng - Phó thủ trưởng Công an TP.Thủ Đức thông tin thêm vụ Lê Chí Thành tại buổi họp báo sáng 18.4. Phạm Thu Ngân.

Và sau khi củng cố chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh b ắt tạm giam 2 tháng đối với Lê Chí Thành theo Điều 330 bộ luật Hình sự. Các lệnh và quyết định đã được Viện KSND phê chuẩn.

Theo ông Nguyễn Lê Hùng, sau các quyết định và thi hành lệnh bắt Lê Chí Thành nói trên, hiện Cơ quan CSĐT đang tiếp tục củng cố chứng cứ và điều tra mở rộng đối tượng Lê Chí Thành và các đối tượng liên quan (nếu có).

YouTuber Lê Chí Thành vi phạm giao thông rồi đòi công an phải "làm đúng"

Tiếp tục điều tra mở rộng

Ngoài ra, theo ông Nguyễn Lê Hùng, trước khi khởi tố vụ án, bắt tạm giam Lê Chí Thành, thì Công an Bình Thuận cũng triệu tập đối tượng này để làm rõ về hành vi “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 bộ luật Hình sự năm 2015. Song được biết Lê Chí Thành đã không lên Cơ quan Công an Bình Thuận để làm việc.

“Việc này, hiện nay Công an Bình Thuận cũng đang phối hợp cùng chúng tôi để làm rõ. Nếu có hành vi vi phạm chúng tôi sẽ xử lý đúng theo quy định pháp luật”.

Về thông tin Lê Chí Thành có lợi dụng quay clip và đưa lên mạng xã hội để trục lợi hay không, đại diện Công an TP.Thủ Đức cũng khẳng định sẽ điều tra, làm rõ và thông tin chính thức khi có kết quả.