Trong ngày 9.7.2021, nhiều người dân sau khi đi gần hết địa phận TP.HCM đã chui vào con hẻm ven Quốc lộ 1 với hy vọng né chốt kiểm soát Covid-19 của tỉnh Long An.

Sáng 9.7.2021, tổ trinh sát Công an TP.Lào Cai bắt quả tang Nguyễn Văn Bộ, 58 tuổi, ở tổ 21, P.Pom Hán, TP.Lào Cai, đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy trước cửa nhà của "nữ quái" Nguyễn Thị Tươi, 62 tuổi.

Ngày 10.7.2021, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự , khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Mai Thanh Trung (36 tuổi, ở khóm Tân Phú, P.Tân Hòa, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Sáng 10.7.2021, Cơ quan CSĐT Công an An Giang cho biết đã bắt giữ Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cùng 7 đối tượng trong vụ án vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới xảy ra tại khóm Vĩnh Chánh 1, P.Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang.