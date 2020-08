Kiểm tra nhà một người đàn ông có biểu hiện “phê” ma túy, cầm kiếm dọa chém người, Công an P.Dĩ an (TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đã thu giữ 5 cây kiếm Nhật, 1 bình xịt hơi cay và nhiều loại hung khí khác.