Hai cảnh sát hy sinh khi truy bắt nhóm đối tượng có dấu hiệu cướp giật

Năm 2018, Nguyễn Thị Kim Phượng tham gia cái gọi là tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” rồi rủ rê được một số người tham gia. Phượng vừa bị Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam, để điều tra về hành vi, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.