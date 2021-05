Ngày 14.5.2021, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Trung và Nguyễn Đình Văn cùng 26 tuổi, ở tỉnh Quảng Trị, do có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.