Phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh này vừa triệt xóa một đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển, thuốc bảo vệ thực vật giả với quy mô lớn.