Kỷ luật đại úy công an đứng nhìn tài xế taxi vật lộn với cướp

Liên quan đến vụ tài xế taxi bị đâm trọng thương vẫn vật lộn với tên cướp trước sự thờ ơ của một cán bộ công an , chiều 17.5, trao đổi với Thanh Niên, trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho biết Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đại úy Nguyễn Thanh Lâm (36 tuổi), cán bộ Công an xã Cự Khê (H.Thanh Oai, Hà Nội), đồng thời xem xét điều chuyển công tác vì thấy sự việc mà thờ ơ.