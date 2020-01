Sáng 2.1.2020, Cục Cảnh sát Môi trường (C05, Bộ Công an) tiếp tục điều tra làm rõ việc lắp đặt đường cống ngầm để xả thải ra môi trường tại nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp Đồng An 1 (P.Bình Hoà, TX.Thuận An, Bình Dương) với sự chứng kiến của đại diện Sở Tài nguyên – Môi trường Bình Dương.