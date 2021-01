Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trương Chí Tài (30 tuổi) và Lê Văn Dinh (tên thường gọi là Hiền, 31 tuổi) do có liên quan đến vụ việc bệnh nhân 1440 mắc Covid-19 nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam vào ngày 23.12.2020.