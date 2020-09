Ngày 26.9.2020, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an thành phố Đồng Xoài đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ cái chết của bà Thạch Thị Ngọc Sơn (47 tuổi, ngụ khu phố Phước An, phường Tân Xuân), nạn nhân được xác định bị chồng cũ đâm tử vong.